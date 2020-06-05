Препарат «Авифавир» от COVID-19 будет бесплатным для россиян
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал лекарство одним из самых многообещающих в мире.
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Россияне будут получать препарат от коронавируса «Авифавир» бесплатно в рамках ОМС. Об этом сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
По словам Дмитриева, клинические испытания позволяют считать «Авифавир» одним из наиболее многообещающих лекарств в мире.
«Он уже 11 июня поступит в клиники России и будет бесплатно предоставлен для россиян по программе ОМС», - сказал он.
Дмитриев добавил, что для амбулаторного лечения изначально планируется производить 700 тысяч курсов в год. При этом в дальнейшем эта цифра может быть увеличена до двух миллионов, так как запросы на препарат уже поступают из других стран.