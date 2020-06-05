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В Совфеде прокомментировали решение властей Чехии о высылке российских дипломатов

Иван Линдеманн
17:42 05.06.2020
Заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что чехи поднимают шум на пустом месте и ничего не предъявляют.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Federation Council of Russia, via, Globallookpress

Решение властей Чехии о высылке российских дипломатов является недружественным и неоправданным действием. Так произошедшее охарактеризовал первый заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Все началось, когда в Праге был демонтирован памятник Коневу и когда Россия была возмущена. Министр обороны попросил,  чтобы мы его установили на родине, где его чтут, но нам было отказано. Потом появились слухи, что российская сторона хочет мстить, что готовится покушение вплоть до отравления», - отметил сенатор.

Джабаров подчеркнул, что тема довольно быстро была исчерпана, но буквально через месяц все началось снова.

«Дело в том, что президент Чехии относится к стране дружественно, заявлял, что хотел бы принять участие, принять приглашение Путина побывать на праздновании 75-летия победы в войне. Даже когда срок был перенесен, появилась новая дата, он тоже говорил, что будет участвовать», - сказал сенатор.

Зампредседателя Совфеда выразил мнение, что после этого чешские власти сделали такой ход, чтобы осложнить поездку президента в Россию.

«Это ошибка чехов, зря они поднимают шум на пустом месте, ничего не предъявляют. Это недружественное решение», - подчеркнул Джабаров.

Также он отметил, что данная мера является традиционной практикой международных отношений: в случае возникновения проблем выдворяются дипломаты.

«Напрасно Чехия пошла по такому пути ухудшения отношений. Россия всегда относилась доброжелательно. Мы поддерживали контакты, бывали там часто. Теперь не каждый российский гражданин захочет отдыхать в стране, руководство которой так недружественно относится к его родине», - заявил сенатор.

Кроме того, Джабаров напомнил, что Россия проходила такое несколько лет назад, когда был инцидент со Скрипалями.

«Оказалось, ничего не доказано, никаких фактов. Я думаю, что сейчас то же самое. Нет данных и быть не может, что Россия готовила покушение. О нем все забудут, но осадок останется. Такие вещи мы будем помнить», - резюмировал зампредседателя Совфеда.

О том, что Чехия выдворяет двух российских дипломатов, стало известно в пятницу, 5 июня. Об этом сообщил премьер-министр страны. Андрей Бабиш сообщил, что это связано с историей о якобы ввозе в республику сотрудником дипмиссии РФ яда рицина. При этом сам глава кабмина отметил, что эта ситуация оказалась вымыслом.

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