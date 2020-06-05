Бунт курьеров: к офису службы доставки еды в Подмосковье вышли несколько десятков человек

Курьеры собрались у офиса Delivery Club в подмосковных Химках в знак протеста против штрафов. Работники службы доставки возмутились, что получают огромное количество вычетов, из-за чего значительно уменьшается их дневной заработок.

По словам одного из сотрудников, за 12-14 часов курьеры в среднем зарабатывают по три-четыре тысячи рублей. Однако полторы-две из них могут снять в виде штрафов, а на заправку, в случае если курьер передвигается на авто, у него уходит около тысячи. В итоге человек зарабатывает всего около 500 рублей в день.

Другой молодой человек рассказал «Звезде», что штрафы обычно начисляют за «срывы заказов».

«Штрафы приходят, если не берешь заказы. Но заказы сейчас приходят с центра Москвы, а мы работаем в Подмосковье. Двадцать километров ехать туда, забирать заказы и платить за парковку 300 рублей - это нам невыгодно», - пояснил он.

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В Delivery Club в результате решили отменить штрафы и тестовую программу, в рамках которой их взимали, и вернули курьерам все списанные деньги.

«Мы отвечаем на вопросы и продолжим делать это столько времени, сколько понадобится», - заявили в компании.

Там также выразили уверенность, что в итоге удастся разрешить все разногласия и найти общий язык с сотрудниками.