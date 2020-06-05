Под Иркутском горит нефтяная скважина: видео

В Усть-Кутском районе Иркутской области уже неделю горит скважина Аянского нефтяного месторождения. Инцидент произошел 30 мая из-за разгерметизации соединительного шланга. Вследствие этого нефтегазовая смесь вылилась на распределительную коробку и произошло возгорание.

В настоящее время горит устье скважины. В МЧС сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал, лесу и населенным пунктам огонь не угрожает.

Региональное правительство поставило задачу ликвидировать возгорание до 8 июня. В пятницу, 5 июня, стало известно, что к тушению привлекут военнослужащих Центрального военного округа. Решение было принято министром обороны Сергеем Шойгу.

«Для ликвидации последствий аварии будет привлечен противотанковый расчет, дислоцированный в Самарской области. Для оперативной доставки группы военнослужащих и техники в Иркутскую область выделен военно-транспортный самолет Ил-76. При тушении пожара на скважине, связанного с разгерметизацией фонтанной арматуры на нефтепроводе, будет применяться противотанковое орудие МТ-12 "Рапира". Планируется, что выстрел снаряда срежет фонтанную арматуру горящей скважины, это поможет установить противовыбросовое оборудование для герметизации скважины», - сказано в сообщении МО РФ.

Участок недр Аянский находится на севере Иркутской области. Его площадь составляет почти 163 квадратных километра, что равно примерно трети площади Иркутска. Запасы нефти оценены в 0,26 миллиона тонн.