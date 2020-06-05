В Германии пригрозили США штрафными пошлинами на газ из-за «Северного потока - 2»

Германия может ввести штрафные пошлины на американский газ, если Соединенные Штаты не прекратят давление на «Северный поток - 2». Об этом заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.

По словам Эрнста, поведение американцев больше не расценивается как дружественный акт.

«Оно является посягательством на суверенитет Германии и ЕС», - уточнил он в письменном ответе на запрос РИА Новости.

Накануне в сенат США внесли законопроект о новых санкциях против «Северного потока - 2». Они затронут компании, которые страхуют участвующие в возведении газопровода российские суда.