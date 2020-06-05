В Роскосмосе оценили шансы на столкновение приближающегося астероида с Землей

Астероид, который, как ожидается, в субботу, 6 июня, пролетит над Землей, не представляет для планеты угрозы. Об этом заявили в Роскосмосе.

«По имеющимся сведениям, минимальное расстояние, которое будет разделять в субботу Землю и астероид 163 348 2002 NN4, составит 5,09 млн км», - говорится в сообщении компании.

В госкорпорации отметили, что небесное тело приблизится к Земле примерно на одну шестую часть ближе, чем астероид, который пролетал над планетой в апреле.

«Но это все равно очень большое расстояние, чтобы говорить о серьезной опасности», - сказали специалисты.

О том, что к Земле летит астероид 163 348, ранее сообщили в NASA. Он пройдет на минимальном расстоянии от Земли в субботу.