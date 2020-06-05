Началась переброска авиации ЗВО для участия в Параде Победы

Западный военный округ приступил к перебазированию на оперативные аэродромы в Клину и Липецке боевых самолетов и вертолетов для участия в тренировках Парада Победы в Москве.

Сегодня летчики Западного военного округа совершили перелеты с аэродромов постоянного базирования для участия в тренировках воздушной части парада в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет в Москве 24 июня.

Авиация Западного военного округа на военном параде в Москве будет представлена новейшими истребителями Су-35С, Су-30СМ, транспортно-боевыми вертолетами Ми-8, ударными вертолетами Ми-28 «Ночной охотник» и Ка-52 «Аллигатор».

В ходе тренировок летчики в составе тактических звеньев отработают соблюдение высоты, дистанций и интервалов между самолетами и вертолетами.