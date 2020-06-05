В Роскосмосе оценили опасность сближения обломков бака «Фрегата» с МКС

Фрагменты разрушившегося бака российского разгонного блока «Фрегат-СБ» не приближались на опасное расстояние к российской орбитальной группировке, в том числе и МКС. Об этом «Звезде» сообщили в Роскосмосе.

«Расчеты опасных сближений российской орбитальной группировки, в том числе и МКС, с фрагментами разрушения СББ РБ «Фрегат-СБ» и другими космическими объектами проводятся специалистами АСПОС ОКП (Автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве. - Прим. ред.) ежедневно два раза в сутки», - рассказали в корпорации.

Ранее ВВС США сообщили, что обломки бака разлетелись в космосе на тысячи километров. О взрыве бака «Фрегата» стало известно 8 мая. Объект использовался при запуске российской астрофизической обсерватории «Спектр-Р» в июле 2011 года и до происшествия находился на орбите с минимальной высотой 422 километра.