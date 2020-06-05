«Оставался молод душой»: режиссер Корявов рассказал о последней роли Кокшенова в кино

Актер Михаил Кокшенов даже в пожилом возрасте отличался юношеским энтузиазмом во время работы над ролью. Об этом «Звезде» рассказал режиссер фильма «Святое дело» Дмитрий Корявов, в котором Кокшенов сыграл комедийную роль принудительно лечащегося.

«Это был удивительный совершенно человек и актер удивительный. Он уже был в лучшем возрасте в 2006 году - ему было 70 лет, но он оставался абсолютно молод душой. Несмотря на странную достаточно роль, он с юношеским энтузиазмом к ней относился и сам предлагал какие-то интересные решения», - отметил собеседник.

Корявов добавил, что о Кокшенове у него остались самые светлые воспоминания.

«Я очень соболезную и родным, и близким, и всему нашему кинематографу, потому что уходит плеяда настоящих актеров», - сказал он.

Кокшенов скончался 4 июня в возрасте 83 лет. Российским зрителям он был известен по ролям в таких фильмах, как «Женя, Женечка и "Катюша"», «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная», «Белые росы», «Ширли-мырли» и др.