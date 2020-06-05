У коронавируса нет шансов: МЧС опубликовало видео дезинфекции школ в Новосибирской области

Правительство Новосибирской области поддержало инициативу Главного управления МЧС РФ по региону в проведении масштабной дезинфекции образовательных учреждений, где в скором времени пройдет Единый государственный экзамен (ЕГЭ).

Во время обработки помещений школ сотрудники специализированной пожарно-спасательной части МЧС применяют необходимые дезинфицирующие средства, уничтожающие вирусы, но не представляющие угрозы для людей и окружающей среды. Дезинфекции подвергаются дверные ручки, выключатели, лестничные перила и подоконники. Особое внимание уделяется контактным поверхностям - столам, стульям и местам общего пользования.

До 25 июня специалисты экстренного ведомства планируют в соответствии с требованиями Роспотребнадзора к санитарно-гигиеническому режиму провести дезинфекции в 58 школах Новосибирска и Новосибирского района, где состоится экзаменационная кампания, следует из сообщения на сайте МЧС.

Вместе с тем силами подразделений Министерства чрезвычайных ситуаций в ежедневном режиме продолжается оказание помощи мэрии в дезинфекции скверов и парков города, медучреждений, площадей вблизи железнодорожных, речных и автобусных вокзалов, зданий и помещений силовых структур, дворов и придомовых территорий. Всего в столице региона сотрудники экстренного ведомства обработали более 700 зданий и сооружений. Кроме того, по заявкам городской администрации МЧС помогает в дезинфекции других объектов с массовым пребыванием людей, инфраструктуры и территорий.

Абсолютно все работы по соблюдению профилактических мер, направленных на недопущение распространения COVID-19, ведутся по согласованию с оперштабом, Роспотребнадзором и Минздравом.