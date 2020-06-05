«Все-таки был взрыв»: сосед рассказал о произошедшем в жилом доме на юге Москвы

В квартире дома на улице Дорожной в Москве пожар мог начаться после взрыва. Таким предположением со «Звездой» поделился сосед снизу по имени Павел.

Квартира Павла находится прямо под той, где произошло ЧП, однако на момент произошедшего он отлучился.

«Дом газовый, но газ регулярно приезжали смотреть, в этом плане никаких нареканий нет. Говорят, несколько хлопков было… но если посмотреть, что оконная рама лежит от окна за метров 20, - я думаю, это был все-таки взрыв», - сказал он.

По его словам, в квартире, где случилось ЧП, предположительно проживали молодой человек и дедушка.

«Лично не знаком, но ругались постоянно, постоянно были крики, кого-то что-то не устраивало», - добавил он.

Пожар в квартире произошел 5 июня, площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Горели предметы мебели и личные вещи. Погиб один человек, еще один был доставлен в больницу.