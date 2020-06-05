«Норникель» полностью профинансирует восстановление экологии после ЧП в Норильске

Восстановление экологии после ЧП в Норильске, где произошел разлив топлива, полностью профинансирует компания «Норникель». Об этом на совещании с Владимиром Путиным заявил ее глава Владимир Потанин.

«Мы нацелены на использование лучших доступных технологий и выбираем оптимальные, а не самые дешевые решения с экологической точки зрения и профинансируем это полностью за счет компании, ни одного рубля бюджетных средств на это не уйдет», - сообщил он.

Потанин добавил, что на ликвидацию последствий уйдет минимум 10 миллиардов рублей.

Президент подчеркнул, что восстановление должно осуществляться вместе с экологами и местным сообществом. При этом Путин подчеркнул: если бы резервуар своевременно поменяли, то удалось бы избежать и экологического, и материального ущерба.