Посольство РФ в Чехии назвало высылку двух своих сотрудников «сфабрикованной провокацией»

Высылка сотрудников российского посольства из Чехии - недружественный шаг, который изначально был основан на бездоказательных обвинениях. Об этом сообщили в посольстве РФ в этой стране.

Ранее власти Чехия объявили двух российских дипломатов персонами нон-грата и обязали их покинуть страну. Премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил, что обвинения сотрудников посольства в причастности к планам по отравлению чешских политиков оказались вымыслом, однако решение об их высылке было связано как раз с этим скандалом. Глава кабмина сообщил, что инцидент нанес ущерб чешско-российским отношениям.