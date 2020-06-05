Чехия объявила двух сотрудников посольства РФ персонами нон грата

Два сотрудника российского посольства в Чехии объявлены персонами нон грата. Об этом заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш.

По его словам, это связано с историей о якобы перевозке в Чехию яда рицина. Глава кабмина сообщил, что инцидент нанес ущерб чешско-российским отношениям. При этом он признал, что данная ситуация оказалась вымыслом.

Речь идет о скандальной публикации, которая появилась 26 апреля в чешском издании Respekt. Там со ссылкой на спецслужбы утверждалось, что в аэропорт имени Вацлава Гавела в Праге из России прибыл мужчина с российским дипломатическим паспортом, который якобы привез в страну яд. Журналисты высказали предположение, что он хотел использовать его против троих чешских политиков.

Москва все обвинения отвергла. В Россотрудничестве назвали данную публикацию провокацией чистой воды. Глава федерального агентства Элеонора Митрофанова сообщила, что статья является продолжением недружественных акций в дополнение к демонтажу памятника маршалу СССР Ивану Коневу. Монумент был установлен в центре Праги, в апреле 2020 года его снесли. По факту вандализма отношении исторического памятника в честь Победы в Великой Отечественной войне Россия обратилась в суд.