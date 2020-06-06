Европа без чумы: на YouTube появился проект об альтернативном развитии истории

На YouTube появился проект «ALT История», который расскажет зрителю об альтернативном развитии исторических событий. Его создателем является RT.

Благодаря проекту можно будет узнать о том, как изменился бы мир, если бы в прошлом разные события развивались бы по другому сценарию.

Например, из первого выпуска зритель сможет узнать, как выглядел бы мир, если бы в Европе были запрещены разводы, государства Израиль не существовало, а Тверь была столицей России.

В эпизоде разбирается ситуация, при которой при которой не было бы пандемии чумы.