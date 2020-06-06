Европа без чумы: на YouTube появился проект об альтернативном развитии истории
В первом выпуске проекта «ALT История» рассказывается о том, как изменился бы мир, если бы не было пандемии чумы.
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На YouTube появился проект «ALT История», который расскажет зрителю об альтернативном развитии исторических событий. Его создателем является RT.
Благодаря проекту можно будет узнать о том, как изменился бы мир, если бы в прошлом разные события развивались бы по другому сценарию.
Например, из первого выпуска зритель сможет узнать, как выглядел бы мир, если бы в Европе были запрещены разводы, государства Израиль не существовало, а Тверь была столицей России.
В эпизоде разбирается ситуация, при которой при которой не было бы пандемии чумы.