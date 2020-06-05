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Путин поручил бескомпромиссно и объективно оценить ущерб от ЧП в Норильске

Иван Линдеманн
14:45 05.06.2020
Президент выразил надежду, что ликвидация последствий пройдет эффективно, ведь под угрозой оказалось здоровье людей.
Путин поручил бескомпромиссно и объективно оценить ущерб от ЧП в Норильске
© Фото: Вадим Кофман, РИА Новости

Разлив топлива, который произошел на ТЭЦ-3 в Норильске, является чрезвычайной ситуацией. Из-за этого природе был нанесен серьезной урон, а здоровье людей оказалось под угрозой. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с экологами и зоозащитниками в режиме видеоконференции.

Президент России поручил взять ситуацию под полный контроль и бескомпромиссно разобраться в причинах произошедшего.

«Я прошу все структуры, которые напрямую должны быть задействованы в этой работе, МЧС само по себе, взять ситуацию под полный особый контроль. Безусловно, нужно разобраться в причинах, тщательно и абсолютно бескомпромиссно, объективно оценить ущерб», - сказал глава государства.

Кроме того, Путин заявил: если бы в Норильске вовремя поменяли резервуар для хранения нефтепродуктов, то не было бы ни экологического, ни экономического ущерба.

«Расходы такие бы не нужно было нести компании. Просто посмотрите на это самым внимательным образом внутри компании», -  сказал президент главе «Норникеля» Владимиру Потанину.

Руководитель компании отметил, что «Норникель» полностью профинансирует ликвидацию последствий утечки топлива, не потратив ни рубля бюджетных средств. При этом Потанин сообщил, что восстановление экологии в Норильске обойдется минимум в 10 миллиардов рублей.

Президент поручил подготовить в законодательство поправки, чтобы в дальнейшем предотвратить ЧП, подобные этому. 

Разлив топлива в Норильске произошел 29 мая из-за разгерметизации резервуара. В итоге в окружающую среду попало более 20 тысяч тонн нефтепродуктов, были загрязнены две реки.

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