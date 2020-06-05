Актер второго плана, затмевавший главных героев: чем запомнился Михаил Кокшенов

Сегодня на 84-м году жизни скончался народный артист России Михаил Кокшенов. Он снимался в таких фильмах, как «Женя, Женечка и "Катюша"», «Даурия», «Не может быть!», «Самая обаятельная и привлекательная», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди».

Кажется, что комедия закончилась именно на нем. А ведь сначала Михаилу Кокшенову доставались только эпизодические роли и его имя даже не указывали в титрах, но прочитать между строк силу его таланта можно было всегда.

Кокшенов говорил, что дураков играть намного сложнее, чем умных. Такое амплуа - вне политики, вне возраста, оно вечное, здесь даже можно заподозрить некий расчет. Друзья всегда отмечали математический склад ума, практический подход и смекалку артиста.

Одним из ориентиров в системе Кокшенова был его друг и коллега - Савелий Крамаров. Недаром Михаил Михайлович, дебютировавший в качестве режиссера, первым делом пригласил именно его для съемок в своем первом фильме.

Он был героем перестроечных фильмов, этаким антисимволом 1990-х - старым русским. Услышать его имя на всю страну, конечно, можно было гораздо раньше. Он был завсегдатаем гайдаевских лент. Но, пожалуй, одна из главных ролей Кокшенова - Захар Косых в картине «Женя, Женечка и "Катюша"». Режиссера привлекла яркая фактура актера. Крупный, белобрысый, как шутили - «ни тени мысли на лице» или «цивилизация прошла мимо».

В отличие от своих персонажей, которые редко нравились женщинам, Кокшенов был трижды женат. Удивительно, как не похож он был на хохмачей и балагуров, которых играл. Только близкие понимали, что Кокшенов - гениально замаскировавшийся интеллигент. Зато вся страна знала актера второго плана, затмевавшего любого главного героя.