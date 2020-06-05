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В ВОЗ заявили, что Россия достигла плато по коронавирусу

Роман Захаров
14:35 05.06.2020
В организации отметили, что жителям России все равно необходимо соблюдать меры безопасности при планировании массовых мероприятий.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Пандемия коронавируса в РФ достигла плато. Такое заявление сделала официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис.

При этом она подчеркнула, что жителям России все равно необходимо соблюдать меры безопасности при планировании массовых мероприятий.

«Россия делает огромное количество тестов, что замечательно. И это одна из причин, по которой выявляются случаи заражения», - отметила представитель ВОЗ.

Харрис добавила, что одной из ключевых мер является соблюдение социальной дистанции. Перед проведением массовых мероприятий в Москве она рекомендовала провести оценку рисков и подумать над тем, что можно сделать для предотвращения передачи COVID-19.

Ранее власти Москвы заявили, что самый острый период ограничений по коронавирусу в городе пройден. Также, по данным чиновников, открытие торговли в столице позволило удвоить темпы восстановления экономики.

В России к настоящему моменту официально подтверждено 449 834 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровели 212 680 человек, скончались - 5 528. Проведено тестов на наличие COVID-19 - 12 053 633. 

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