«Обладал потрясающей творческой фантазией»: Гаркалин поделился воспоминаниями о Кокшенове

Советский и российский актер театра и кино Валерий Гаркалин поделился воспоминаниями о своем друге и коллеге Михаиле Кокшенове, который умер в возрасте 83 лет.

«Это грустная новость, невероятная. Потому что мне пришлось встречаться и работать с Мишей, сотрудничать с ним. Он обладал потрясающей творческой фантазией», - отметил Гаркалин в интервью «Звезде».

Он также подчеркнул, что Михаилу Михайловичу было недостаточно быть успешным и знаменитым актером своего времени. Поэтому Кокшенов стал проявлять свои способности и в кинорежиссуре.

«И в частности, занимался очень сложным жанром - кинокомедией. Я принимал активное участие в его разработках и планах. Он знал, что через что-то смешное можно сказать об очень серьезных вещах», - подчеркнул Валерий Гаркалин.

Напомним, ранее в соцсетях подруги Кокшенова, поэтессы Любови Воропаевой, появился пост о смерти актера. В интервью для сайта «Звезда» женщина рассказала, что узнала о печальной новости через страничку для друзей бывшей жены Михаила Михайловича, Елены.

Михаил Кокшенов запомнился российским зрителям по комическим ролям в таких фильмах, как «Женя, Женечка и "Катюша"», «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная», «Белые росы», «Ширли-мырли»