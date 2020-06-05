Дым, толпа и пожарная машина: опубликованы первые кадры с места возгорания в жилом доме в Москве

«Звезда» публикует видео, снятое на месте пожара, произошедшего в жилом доме в Москве днем 5 июня. На записи видно, что на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, также рядом собралась толпа местных жителей.

В кадр попадают и окна квартиры, где было возгорание. Из-за сильного задымления копотью покрылась довольно большая часть фасада здания.

Ранее в МЧС сообщили, что на улице Дорожной в столице произошел пожар в жилом доме. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Горели предметы мебели и личные вещи. К настоящему моменту пламя потушено.

В результате инцидента погиб один человек. Еще один был доставлен в больницу.