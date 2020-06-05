«Умер поздно вечером»: Подруга Кокшенова прокомментировала сообщения о смерти актера

Советская и российская поэтесса Любовь Воропаева прокомментировала «Звезде» сообщения о смерти режиссера и сценариста, народного артиста РФ Михаила Кокшенова.

«У Лены Кокшеновой есть аккаунт для друзей. И это сообщение было для друзей. Прошло 13 часов с момента публикации, значит, вчера поздно вечером (4 июня) он умер», - отметила Вырыпаева.

Поэтесса отметила, что лично с бывшей супругой Михаила, Еленой, не общалась. Однако подруга Кокшенова подчеркнула, что экс-супруга очень любила актера и сейчас находится в «чудовищном» состоянии.

О причинах смерти знаменитого актера поэтесса не сообщила, сославшись на то, что не знает никакой подробной информации. О времени и месте похорон также ничего не известно.

Михаил Кокшенов запомнился советским и российским зрителям по комическим ролям в таких фильмах, как «Женя, Женечка и «Катюша», «Спортлото 82», «Самая обаятельная и привлекательная», «Белые росы», «Ширли-мырли».