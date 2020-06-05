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В пунктах сдачи ЕГЭ могут разместить экспресс-тесты на COVID-19

Виктория Ивашечкина
13:08 05.06.2020
Первый Единый госэкзамен стартует 3 июля.
В пунктах сдачи ЕГЭ могут разместить экспресс-тесты на COVID-19
© Фото: Markiian Lyseiko, Keystone Press Agency, Globallookpress

Экспресс-тесты на коронавирусную инфекцию могут проводить в пунктах сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Рособрнадзоре. Между тем отмечается, что данное решение пока не окончательное.

Напомним, первый ЕГЭ стартует 3 июля: выпускники школ сдадут географию, литературу и информатику. Экзамен по русскому языку состоится 6 и 7 июля. На 10 июля назначили экзамен по профильной математике, а на 13 июля - по истории и физике. В этом году ЕГЭ сдают только те, кто планирует поступать в высшие учебные заведения.

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