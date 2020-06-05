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Посол РФ в США заявил о готовности обсуждать судьбу ДОН

Ян Брацкий
01:37 05.06.2020
Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки, документ разрешает свободные разведывательные полеты в воздушном пространстве стран-участниц соглашения. 
Посол РФ в США заявил о готовности обсуждать судьбу ДОН
© Фото: Минобороны России

Россия готова обсуждать озабоченности США по поводу Договора по открытому небу, а также все технические вопросы. С таким заявлением выступил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в своей статье для журнала The National Interest.

«Мы неоднократно объясняли на конкретных фактах, что утверждения о том, что Россия не полностью выполняет соглашение, безосновательны. В то же время, несмотря на абсурдность обвинений, мы всегда демонстрировали открытость в обсуждении вопросов, которые волнуют Вашингтон», - отметил Антонов.

По словам дипломата, у Москвы тоже есть целый список претензий к Белому дому в части соблюдения договора. Среди прочего, это вопросы безопасности экипажей и ограничения на максимальную дальность наблюдений над Гавайскими и Алеутскими островами. 

«Отличие в том, что мы готовы, и подтверждали это неоднократно, искать взаимоприемлемые решения технических проблем за столом переговоров. Вашингтон, похоже, считает более важным избавиться от договора, который, видимо, рассматривает как связывающий его по рукам и ногам», - подчеркнул дипломат.

О планах США выйти из международного соглашения президент Дональд Трамп сообщил 21 мая. Комментируя это решение, госсекретарь Майк Помпео пояснил, что на это может уйти до полугода. В качестве формальной причины для демарша Вашингтон избрал тактику обвинений России, заявив, что она не выполняет условия Договора по открытому небу. Москва неоднократно и доказательно опровергала все обвинения в свой адрес.   

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