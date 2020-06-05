Эксперты рассказали, как COVID-19 повлиял на сбережения россиян

Введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции ограничения не повлияли на личные сбережения 42% россиян. Такие выводы, на основе совместного исследования The Boston Consulting Group (BCG) и холдинга «Ромир», сделали эксперты.

Авторы отчета проанализировали готовность потребителей тратить деньги на фоне пандемии и неопределенности в экономике. В исследовании приняли участие около 1,2 тысячи респондентов по всей стране. Таким образом, состояние 42% россиян-участников эксперимента не изменилось, 11% опрошенных рассказали о сокращении накопленных активов, еще 4% респондентов смогли увеличить свой капитал в период пандемии.

При этом, 43% признались, что у них вообще нет сберегательного счета. Авторы исследования отмечают, что люди утомлены карантином и готовы вернуться к обычной жизни и привычному уровню трат.

«По мере снятия ограничений более половины опрошенных планируют вернуться к докризисному уровню трат в таких категориях, как продукты питания, одежда и обувь, а также косметика. Наиболее перспективными с точки зрения увеличения потребления сейчас выступают люди от 45 до 60 лет. С точки зрения банков, наиболее вероятно, что спрос на кредиты восстановится в первую очередь на автомобили», - цитирует РИА Новости слова управляющего директора и партнера BCG Ивана Котова.

По мнению Котова, оживятся и сферы досуга, так как после длительного режима самоизоляции, россияне захотят посещать друзей, торговые центры, заниматься спортом и развлекаться. Из новых трендов, управляющий директор BCG выделил рост продаж через онлайн-сервисы, которые, очевидно, будут иметь успех и после пандемии.