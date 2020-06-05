Песков назвал условия вступления в силу поправок к Конституции

Поправки в Конституцию РФ вступят в силу лишь в случае одобрения их на всенародном голосовании. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Президент четко сказал, что закон вступит в силу только после того, как граждане поддержат в результате голосования эти поправки. Это абсолютно четкое, не подразумевающее двусмысленности заявление президента», - заявил пресс-секретарь.

На уточняющий вопрос о том, значит ли это, что, если по результатам голосования граждане не поддержат поправки, они не вступят в силу, пресс-секретарь ответил утвердительно, напомнив, что глава государства говорил об этом «с самого начала».

Первого июня президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 1 июля голосования по поправкам в Конституцию. Дату мероприятия определили на рабочем совещании у главы государства.