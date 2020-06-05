Умер актер Михаил Кокшенов

В пятницу, 5 июня, стало известно о смерти советского и российского актера Михаила Кокшенова, ему было 83 года. О причинах смерти пока не сообщается. О смерти артиста на своей странице в Facebook сообщила его подруга, поэтесса Любовь Воропаева.

«Умер Миша Кокшенов. Светлая память!» - написала Воропаева.



Народный артист РФ, режиссер и сценарист Михаил Кокшенов родился 16 сентября 1936 года в Москве. Кокшенов снялся более чем в 100 фильмах, где, как правило, выступал в комическом амплуа. Наиболее известны его роли в фильмах «Даурия», «Не может быть!», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная».