Голикова рассказала о модернизации нацпроектов в России

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что план восстановления российской экономики будет способствовать модернизации национальных проектов. В него, в частности, войдет программа из сферы высшего образования по стратегическому лидерству.

«Мы с министром (науки и высшего образования. - Прим. ред.) долго очень рассуждали на тему относительно того, а нужно ли ее включать в общенациональный план развития, потому что мы понимали, что эта программа требует дополнительных финансовых ресурсов», - объяснила Голикова.

При этом, по словам вице-премьера, эту программу все-таки включили в общенациональный план развития, объяснив это тем, что образование и наука играют значимую роль.

«Мы понимаем, что этот план ляжет как логическое продолжение модернизации национальных проектов, переосмысления и возможной постановки новых задач», - заключила Голикова.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что экономика РФ к концу периода восстановления выйдет на рост выше докризисного уровня. Он отметил, что исполнение плана по восстановлению экономики страны обойдется в сумму около пяти триллионов рублей.