В МЧС сообщили о возгорании в жилом доме в Москве

В Москве на улице Дорожной произошел пожар в жилом доме. Об этом «Звезде» сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«В одной из квартир жилого дома, расположенного по улице Дорожной, произошло возгорание, которое в 12.45 было успешно локализовано и в 12.54 ликвидировано. На месте ЧП продолжают работать сотрудники МЧС», - рассказали в ведомстве.

По предварительной информации, в результате инцидента погиб один человек. Еще один пострадавший был доставлен в лечебное учреждение.

Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Горели предметы мебели и личные вещи.