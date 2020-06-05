ВВС США сообщили о разлете обломков бака «Фрегата» на тысячи километров

ВВС США сообщили на своем специализированном сайте space-track.org о разлетевшихся в космосе на тысячи километров обломках бака российского разгонного блока «Фрегат-СБ».

О взрыве топливного бака стало известно 8 мая. Тогда пресс-служба 18-ой эскадрильи контроля космического пространства ВВС США сообщила, что объект разлетелся на 65 обломков, каждый из которых был внесен в соответствующий каталог.

Эту информацию, после анализа измерительной информации автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном пространстве, подтвердили и в Роскосмосе. Сообщалось, что разрушение произошло в промежуток времени с 08.00 до 09.00 по Москве 8 мая в акватории Индийского океана.

Сообщалось, что до взрыва объект находился на орбите с минимальной высотой 422 километра и использовался при запуске российской астрофизической обсерватории «Спектор-Р» в июле 2011 года.