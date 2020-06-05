В Дагестане поблагодарили военных за помощь в борьбе с COVID-19

Зампред Совета Федерации, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан Ильяс Умаханов поблагодарил военных за строительство трех медицинских центров и развертывание полевых госпиталей, которые, по мнению жителей республики, смогут кардинально переломить ситуацию с коронавирусом в республике.

Умаханов выразил слова благодарности от имени представляющих Дагестан членов Совета Федерации и депутатов Госдумы.

«Дагестанцы по достоинству оценили осуществленное в кратчайшие сроки развертывание многопрофильных полевых госпиталей в Ботлихе и Буйнакске. Люди верят в то, что военные медики, обладающие передовыми методиками и современным оборудованием, помогут кардинально переломить ситуацию и побороть захлестнувшую регион эпидемию», - говорится в письме Умаханова, направленном в адрес Минобороны.

Он передал слова благодарности военным строителям, силами которых в республике возводятся три стационарных многофункциональных медицинских центра в Каспийске, Дербенте и Хасавюрте.

Умаханов подчеркнул, что строительство медцентров и работа по дезинфекции, которую проводят военнослужащие, крайне необходима для сохранения жизни и здоровья жителей республики. В своем обращении зампред Совета Федерации также отметил вклад Вооруженных сил в борьбу с международным терроризмом.

«Как и 20 лет назад, во время отражения нападения на республику международных бандформирований, дагестанцы испытывают законное чувство неразрывного единства с армией и всей страной», - добавил парламентарий.

В настоящее время по поручению президента РФ в Дагестане специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны России ведется строительство трех новых медцентров общей емкостью в 200 мест.