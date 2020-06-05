Сотни человек требуют отставки Авакова у стен Верховной Рады

У стен Верховной рады проходит акция, участники которой требуют отправить в отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Возле парламента уже присутствуют несколько сотен человек.

Собравшиеся держат в руках плакаты, содержащие грубую критику в адрес Авакова и всей правоохранительной системы в стране, и скандируют соответствующие лозунги. На место демонстрации уже прибыли полицейские.

Нужно отметить, что активисты начали устанавливать палатки возле Рады с символикой «Правого сектора»*.

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Также, судя по снимкам, которые публикуют украинские СМИ, протестующие уже атаковали автомобиль полиции.

В парламенте сегодня пройдет так называемый час правительства, во время которого Аваков выступит с докладом о расследовании резонансных дел.

Ранее депутаты Рады начали сбор подписей за отставку главы МВД. По состоянию на вечер четверга было собрано 70 подписей, в основном это представители президентской фракции «Слуга народа», передает ТАСС.

*«Правый сектор» - экстремистская организация, запрещена в РФ