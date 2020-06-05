В Минтрансе предложили создать универсальный проездной для всех регионов

Минтранс выступил с инициативой создания общего проездного для всех регионов, в министерстве заявили, что появление единого билета для всех регионов страны повысит привлекательность общественного транспорта для пассажиров.

«Перед Минтрансом стоит задача реализовать данное мероприятие до конца 2021 года», - подчеркнули в ведомстве.

Отдельным городам это поможет оптимизировать расходы бюджетов на субсидии и повысить налогооблагаемую выручку за счет прозрачного учета перевозок. Более того, как отметили в ведомстве, перевозчикам позволят использовать не только стационарные валидаторы или мобильные терминалы, но и цифровые сервисы мониторинга. Подробности проекта в Минтрансе пока не приводят, пишет ТАСС.

Напомним, в Москве и Санкт-Петербурге с 2017 года действует объединенная бесконтактная пластиковая карта «Тройка-Подорожник». Ею можно оплатить проезд в общественном транспорте обоих городов.