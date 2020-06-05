В МЧС сообщили о локализации места разлива дизтоплива в Норильске

Разлив дизтоплива на месте аварии в Норильске удалось локализовать. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МЧС РФ.

«На данный момент проведена локализация места разлива дизельного топлива и собрано более 200 тонн горюче-смазочных материалов», - информирует ведомство.

Напомним, 29 мая на ТЭЦ-3 в Норильске в результате повреждения резервуара случилась масштабная утечка около 21 тысячи кубометров дизтоплива. По предварительной информации, причиной аварии стало потепление в условиях вечной мерзлоты, из-за которого сдвинулись опоры под топливными цистернами.

По данным региональной прокуратуры, площадь загрязнения превысила 180 тысяч квадратных метров. Как сообщили специалисты Росприроднадзора, предельно допустимая концентрация загрязнений в местных реках превышена в десятки раз.

После этого инцидента была проведена проверка других резервуаров для хранения нефтепродуктов, расположенных на ТЭЦ, где произошло ЧП. Как стало известно «Звезде», в ходе проверки в одной из емкостей специалисты обнаружили трещину.