За последние сутки в России 8057 человек вылечили от коронавируса

В России за прошедшие сутки выписали 8057 человек после коронавирусной инфекции. Всего с начала эпидемии в стране выздоровели 212 680 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Также за последние 24 часа зафиксировали 8726 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в стране выявлено 449 834 заболевших в 85 регионах.

«За последние сутки выписано 8057 человек... За весь период выписано 212 680», - говорится в сообщении.

Уточняется, что 2463 человека выписаны в Москве, 515 - в Подмосковье, 381 - в Санкт-Петербурге, 311 - в Оренбургской области.

Ранее сообщалось, что барокамеры для лечения коронавируса начали применять в Москве. Специалисты отмечают, что такой метод лечения усиливает действие противовирусной и антибактериальной терапии и способствует снижению ее побочных эффектов.