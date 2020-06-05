Чествования у дома: юнармейцы поздравили с 75-летием Победы ветеранов в Самарской области
Юные патриоты с малыми барабанами пришли к домам ветеранов в Безенчукском районе и исполнили фронтовые мелодии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Юнармейцы устроили для ветеранов в Самарской области персональные чествования в связи с празднованием 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Школьники поздравили Степанова Александра Михайловича, Давыдова Михаила Ефимовича, Ушакова Степана Ивановича, Субботина Виктора Михайловича, Денисова Гавриила Антоновича, Никашина Бориса Егоровича, Шинкоренко Зинаиду Ивановну, а также Филушкина Александра Ивановича.
«Я настолько тронут, что уже даже не могу сдержать слез. Большое спасибо, что вы помните нас, стариков», - сказал Филушкин.
Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу.