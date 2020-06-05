Барокамеры для лечения коронавируса начали применять в Москве

В Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в Москве начали применять методику лечения коронавируса с помощью гипербарической оксигенации (ГБО), или, говоря по-другому, барокамеры.

Ранее такой способ лечения применяли при вирусных заболеваниях, воспалениях, сосудистых заболеваниях, при сеансах реабилитации после инсультов. Отмечается, что данную методику для лечения пациентов с COVID-19 в НИИ внедрили впервые в России.

Данная процедура уменьшает одышку пациентов с инфекцией и увеличивает содержание кислорода в крови. Также использование барокамер усиливает действие противовирусной и антибактериальной терапии и способствует снижению ее побочных эффектов.

По словам специалистов, главная цель такого лечения - это насытить кровь кислородом путем его доставки через плазму при повышенном атмосферном давлении, сообщается на портале мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что французский профессор оценил теорию о лечении коронавируса с помощью излучения. Для лечения больных ученый предлагает подобрать излучение, которое будет угнетать структуру вируса атипичной пневмонии, что, по его мнению, приведет к гибели инфекции.