В Москве открылась электронная запись на дистанционное голосование по поправкам к Конституции

В Москве открылась запись на электронное голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации. Заявление на участие в дистанционном голосовании можно заполнить на портале мэра и правительства Москвы.

Жителям столицы в заявлении нужно будет указать ФИО, дату и место рождения, паспортные данные, телефон и адрес регистрации.

«С 05.06.2020 00:01 по московскому времени по 21.06.2020 14:00 по московскому времени проводится прием заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. В указанный период можно менять свое мнение (подавать заявление на включение или отзывать заявление), но не чаще 1 раза в сутки», - говорится в пояснении к заявлению.

Ранее стало известно, что Москва и Нижегородская область смогут провести голосование по поправкам к Конституции в дистанционном формате. Такую возможность двум субъектам предоставила Центральная избирательная комиссия. Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, что онлайн-голосование будет проходить в течение шести дней до 1 июля. Такая процедура проведения была организована для того, что избирательная комиссия имела возможность перепроверить все факты и не допустить двойного голосования.

В понедельник, 1 июня, Владимир Путин подписал указ о проведении 1 июля голосования по поправкам к Конституции. Дату голосования определили ранее на рабочем совещании у президента РФ.