В Москве скончались 57 пациентов с коронавирусом

За прошедшие сутки в Москве скончались 57 пациентов с положительными тестами на коронавирус и подтвержденным диагнозом пневмония. Об этом сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с заболеванием в столице.

Накануне стало известно о 64 умерших пациентах с коронавирусом. Таким образом общее число летальных случаев увеличилось с 2 749 до 2 806 человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в ближайший месяц в столице могут быть сняты большинство ограничений по коронавирусу. На данный момент в городе открыты 55% всех торговых объектов. Ожидается, что на следующей неделе заработают практически все оставшиеся.