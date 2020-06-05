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От автокинотеатров до салонов красоты: как в регионах возвращаются к жизни после карантинных мер

Алексей Алексеев
Игорь Балдин
00:17 05.06.2020
В российских городах постепенно начинают снимать ограничения, которые были введены из-за распространения коронавируса.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Российские регионы постепенно начинают снимать ограничения, которые были введены из-за распространения коронавируса. Однако к прежней жизни вернуться не получиться. И жителям, и предприятиям необходимо соблюдать жесткие санитарные требования, чтобы не ухудшить ситуацию по заболеваемости.

Жители Дальнего Востока встречают новый день раньше всех в стране. Они же одними из первых почувствовали и ослабление ограничительных мер. К примеру на Сахалине уже открывают кинотеатры, бассейны и фитнес-центры. Но все организации должны соблюдать санитарные требованиями Роспотребнадзора. Каждый час должна проводиться обработка помещений, в спортивных залах тренажеры должны быть установлены так, чтобы расстояние между ними было минимум два метра.

«Установлены санитайзеры. Происходит постоянная обработка рук при входе, дополнительный есть бактерицидный коврик», - рассказал о проделанной работе управляющий спорткомплексом Александр Влак.

Жители Новосибирска теперь смогут смотреть фильмы на большом экране, но не в зале, а в автокинотеатре. Так безопаснее: зрители не контактируют друг с другом. Любителей кино приезжает немало, люди истосковались по прежней жизни.

«С каждым днем к нам приезжает все больше и больше гостей, сарафанное радио работает. Люди делятся своими историями в соцсетях. У нас упоминаний больше, чем гостей. Отличные отзывы, пишут благодарности. После сеанса рассказывают, как им понравилось. И приезжают вновь», - рассказал организатор автокинотеатра Никита Афонасов.

Постепенно снимаются ограничения и в Москве. Верующие уже могут прийти на службу в храм Христа Спасителя и Елоховский собор. В церкви прихожане должны находиться в масках и перчатках, соблюдать социальную дистанцию, не прикладываться к иконам.

Для прогулок открылись большинство столичных скверов и парков, а также торговые центры. Теперь на входе в ТЦ стоят обеззараживающие кабинки, внутри которых разбрызгивается антисептик. По самому зданию можно ходить только в маске и перчатках. Что касается московских кафе и ресторанов, то они по-прежнему работают только на вынос или с доставкой. Владельцы надеются накормить первых посетителей уже 15 июня. Ожидается, что сесть за столик и полистать меню можно будет пока только на летних верандах. Так же будет меньше посадочных мест, из-за необходимости соблюдать дистанцию, будет проводиться регулярная санобработка.

«Себестоимость не маленькая, все зависит от размеров предприятия. На цене это не отразится скорее всего, потому что рестораторы понимают ситуацию. Люди сидели на карантине, денег нет. На сегодняшний день цены поднимать никто не планирует», - объяснил ресторатор Сергей Миронов.

С 3 июня в Подмосковье открылись салоны красоты. Расценки не изменились. Первые посетители уже смогли привести себя в порядок после длительной самоизоляции. По словам сотрудников, наблюдают новые тренды: многие хотят оставить удлиненные стрижки или наоборот, просят сделать ультракороткую прическу.

«Конечно мы очень рады, безусловно. Мы были просто счастливы когда увидели постановление о том, что салоны красоты могут открыться. Для этого мы изучили стандарты, в соответствии с которыми мы можем возобновить работу», - рассказала владелец салона красоты Ирина Чернова.

В Нижнем Новгороде к тренировкам приступили российские футболисты. По словам исполняющего обязанности директора стадиона Дмитрия Поплавского, соблюдаются все необходимые меры безопасности.

«С учетом всех необходимых мер безопасности мы производим обслуживание газона. Дезинфицируем те помещения, где какой-то минимальный персонал работает», - объяснил Дмитрий Поплавский.

Через три недели возобновятся розыгрыши российской премьер-лиги. На стадионы зрителей пока не пустят, можно продать билеты только на 10% трибун. Но и это уже большой прогресс после длительного режима самоизоляции. Пока остается адаптироваться к новым реалиям и ждать возвращения к привычной жизни.

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