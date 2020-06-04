Россиянам напомнили о двух коротких рабочих неделях в июне

Роструд напомнил, что граждан ждут две короткие рабочие недели в июне в связи с празднованием Дня России и объявлением 24 июня нерабочим днем.

«Сокращенная рабочая неделя с 8 по 11 июня и длинные выходные ожидают россиян в связи с празднованием Дня России 12 июня. Продолжительность рабочего дня 11 июня сокращается на 1 час в связи с тем, что он является предпраздничным», - сообщили в Роструде, пишут РИА Новости.

При этом в ведомстве напомнили, что указ президента подразумевает, что 24 июня является нерабочим днем с сохранением заработной платы.