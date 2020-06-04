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Отравленная река в бескрайних лесах: МЧС показало снятые с вертолета кадры последствий разлива нефти в Норильске

Роман Захаров
09:45 04.06.2020
В пятницу, 29 мая, на ТЭЦ-3 в Норильске в результате повреждения резервуара произошла утечка десятков тысяч кубометров дизтоплива.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ

МЧС  России показало кадры последствий разлива нефтепродуктов в Норильске, снятые с вертолета. На записи можно увидеть всю красоту дикой природы: лес, широка река. Однако приятное впечатление быстро меняется, когда замечаешь, что поверхность водоема покрыта темными пятнами от ядовитой жидкости.

В пятницу, 29 мая, на ТЭЦ-3 в Норильске в результате повреждения резервуара произошла утечка около 21 тысячи кубометров дизтоплива. По предварительным данным, к аварии привело потепление в условиях вечной мерзлоты, из-за которого сдвинулись опоры под топливными цистернами.

Прокуратура Красноярского края сообщила, что площадь загрязнения в  Норильске после разлива дизтоплива составила 180 тысяч квадратных метров.

В Росприроднадзоре уточнили, что предельно допустимая концентрация загрязнений в местных реках была превышена в десятки раз. На территории края ввели режим ЧС федерального уровня на фоне инцидента. 

В четверг, 4 июня, спасатели из Новосибирской области прибыли в Норильск для ликвидации последствий ЧС. Кадры убытия сотрудников экстренной службы из аэропорта Толмачево показало Главное управление МЧС РФ по региону.

Как рассказал «Звезде» эколог Александр Колотов, случившаяся катастрофа может стать проблемой на годы вперед. По словам специалиста,  суровый северный климат будет мешать скорому устранению последствий ЧП.

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