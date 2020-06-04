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«Катастрофа на годы вперед»: эколог рассказал, какие последствия может иметь разлив нефтепродуктов в Норильске

Роман Захаров
09:20 04.06.2020
По мнению Александра Колотова, суровый северный климат будет мешать скорому устранению последствий ЧП.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Генпрокуратура РФ

Главная задача, которая сейчас стоит перед экстренными службами, это локализация экологической катастрофы в Норильске. Об этом «Звезде» рассказал эколог Александр Колотов, отметив, что случившееся может стать проблемой на годы вперед.

«Главная задача, которая стоит на повестке дня, - это локализация экологической катастрофы на Таймыре. Две реки, Далдыкан и Амбарная, уже отравлены. Сейчас все силы брошены на то, чтобы не допустить распространения загрязнения на озеро Пясино, поскольку оттуда все эти пятна нефтепродуктов могут попасть в Карское море. Ситуация осложняется еще и тем, что имел место разлив не сырой нефти, а продукта нефтепереработки. Это дизельное топливо, которое гораздо токсичнее, чем просто нефть, и которое не так хорошо собирается боновыми заграждениями. Поэтому какая-то часть дизтоплива уйдет на дно, осядет в донных отложениях. Поэтому последствия этой экологической катастрофы могут быть вполне долгоиграющими. Кроме этого, нам нельзя забывать, что дело происходит в суровых климатических условиях Крайнего Севера, где биоразложение занимает много времени, поэтому любая подобная катастрофа - это катастрофа на годы вперед», - сказал специалист.

В пятницу, 29 мая, на ТЭЦ-3 в Норильске в результате повреждения резервуара произошла утечка около 21 тысячи кубометров дизтоплива. По предварительным данным, к аварии привело потепление в условиях вечной мерзлоты, из-за которого сдвинулись опоры под топливными цистернами.

Прокуратура Красноярского края сообщила, что площадь загрязнения в  Норильске после разлива дизтоплива составила 180 тысяч квадратных метров.

В Росприроднадзоре уточнили, что предельно допустимая концентрация загрязнений в местных реках была превышена в десятки раз. На территории края ввели режим ЧС федерального уровня на фоне инцидента. 

В четверг, 4 июня, спасатели из Новосибирской области прибыли в Норильск для ликвидации последствий ЧС. Кадры убытия сотрудников экстренной службы из аэропорта Толмачево показало Главное управление МЧС РФ по региону.

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