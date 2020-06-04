Судебные приставы взыщут с Facebook и Twitter четыре миллиона рублей

Российские судебные приставы завели дела о принудительном взыскании с американских соцсетей Facebook и Twitter назначенных штрафов в размере четырех миллионов рублей.

Дело в том, что компании отказались локализовать данные пользователей соцсетей на территории России. Согласно официальным документам, процедуру будут проводить сотрудники Управления по исполнению особо важных исполнительных производств ФССП, сообщает Интерфакс.

Напомним, в середине марта текущего года вступили в силу решения судов об административных штрафах в четыре миллиона рублей в отношении американских компаний за отказ локализовать данные российских пользователей соцсетей на территории РФ. По словам представителей судебных приставов, 60 дней для оплаты штрафа истекли. В свою очередь, Facebook не исполнил решение суда. Оплатил ли Twitter штраф - неизвестно.

Ранее сообщалось, что в начале года Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении Facebook и Twitter за нарушение российского законодательства о персональных данных.