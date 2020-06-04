Собянин рассказал, когда москвичи смогут вернуться к прежнему образу жизни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что через год москвичи смогут полностью вернуться к прежнему образу жизни.

«Человек очень быстро забывает плохое. Такова его психология, и слава богу», - подчеркнул мэр столицы.

Градоначальник отметил, что все данные социального мониторинга и пропусков, введенных в столице на фоне пандемии коронавируса, будут уничтожены. Политик подчеркнул, что их использование возможно только в чрезвычайных ситуациях.

«В нормальной жизни это может расцениваться и по сути является нарушением прав граждан», - отметил Собянин.

Также мэр рассказал об окончании масочного режима в Москве, опираясь на данные ученых. По его словам, это во многом будет зависеть от сроков появления массовой вакцины.

«По разным оценкам, от октября до февраля следующего года. Хочется верить, что в октябре мы получим первые большие партии вакцины», - уточнил Сергей Собянин в интервью ТАСС.

Говоря об ограничениях, введенных в столице из-за коронавируса, мэр отметил что все принятые решения и меры были адекватны ситуации при всей ее непредсказуемости.

«И я очень благодарен и президенту, и правительству за постоянную активную поддержку. Благодарен москвичам за их терпение и понимание», - заявил Собянин.

Мэр также рассказал об успехах в системе здравоохранения Москвы в период борьбы с инфекцией, отметив, что здесь встречались как положительные, так и отрицательные моменты.

«Пандемия выявила не слабые, а сильные стороны нашей системы здравоохранения. Конечно, нет ничего идеального, но все познается в сравнении. По сравнению со многими развитыми странами и городами московская медицина проявила себя достойно. С помощью искусственного интеллекта была создана программа диагностики ковидных пневмоний с точностью свыше 90%», - сообщил Собянин.

Подытожив, мэр отметил, что Москве удалось избежать катастрофы и напомнил, что приоритетом принятия решений всегда были и будут интересы, жизнь и здоровье горожан.