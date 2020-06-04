Собянин рассказал, как долго москвичам придется носить маски

Необходимость носить маски в Москве сохранится до тех пор, пока не начнется массовая вакцинация от коронавируса. Такое заявление сделал столичный градоначальник Сергей Собянин, отметив, что это может произойти в октябре 2020 года или позднее.

«Сколько нам ходить в масках - во многом будет зависеть от сроков появления массовой вакцины. По разным оценкам - от октября до февраля следующего года. Хочется верить, что в октябре мы получим первые большие партии вакцины», - приводит ТАСС его слова.

При этом градоначальник отметил, что, по его мнению, через год жители столицы смогут вернуться к привычному образу жизни.

На прошлой неделе столичные власти объявили о втором этапе смягчения ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. Теперь в Москве начнут работать многие предприятия торговли и сферы услуг. Кроме того, с понедельника жители города могут гулять по три раза в неделю, соблюдая специальный график прогулок.

Однако режим пропусков и самоизоляции в Москве пока полностью не отменен. Он сохранится по меньшей мере до 14 июня.