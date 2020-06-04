Колонна протестующих в Вашингтоне достигла Белого дома

В Вашингтоне колонна протестующих количеством в несколько сотен человек прошла от здания Конгресса и достигла улицы у Белого дома. Там участники акции объединились с примерно двумя сотнями человек, которые были в этом районе, невзирая на комендантский час.

Подходы к скверу Лафайет перед Белым домом по-прежнему перекрыты Национальной гвардией и полицией. Пока стражи порядка не вмешиваются в происходящее.

После того, как толпа достигла Белого дома большая ее часть разошлась. На месте сейчас находятся около 100 человек протестующих и немногочисленные журналисты.

Ряд американских городов охватили массовые беспорядки после того, как чернокожий мужчина Джордж Флойд погиб из-за слишком грубых действий сотрудников полиции во время задержания. В Сети была опубликована видеозапись, на которой запечатлено, что блюстители закона надели на Флойда наручники и повалили его. Причем один из полицейских наступил задержанному коленом на шею. Мужчина на записи несколько раз сообщил, что ему трудно дышать. После этого инцидента он был доставлен в реанимационное отделение местной больницы, где в итоге скончался.