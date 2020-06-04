Синоптики рассказали о грядущем потеплении в Москве

В Гидрометцентре рассказали, что жителей Москвы и области ждет теплая погода с кратковременными дождями и грозами в четверг, 4 июня. По словам синоптиков, днем в Москве воздух прогреется до 19–21 градуса тепла, а ночью похолодает до 9–11 градусов.

При этом объявленный ранее «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра будет действовать в столице с 00:00 4 июня до 00:00 5 июня, сообщается на сайте Гидрометцентра.

В Подмосковье 4 июня столбики термометров поднимутся до отметки 17–22 градуса, ночью температура опустится до 7–12 градусов. Скорость южного ветра, по прогнозам синоптиков, составит от 5 до 10 м/с, при грозе порывы могут достигать 12–17 м/с.

Ранее сообщалось, что число ураганов и смерчей в средней полосе России и Сибири текущим летом может увеличиться. Об этом предупредили эксперты Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Аномалии, по мнению специалистов, объясняются глобальными изменениями климата.