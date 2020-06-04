Эксперты назвали площадь загрязнения после разлива топлива в Норильске

Прокуратура Красноярского края сообщила, что площадь загрязнения в Норильске после разлива дизтоплива из резервуара на территории ТЭЦ-3 составила 180 тысяч квадратных метров.

При этом ранее сообщалось, что из резервуара вылилось 20 тысяч тонн топлива, при этом во время инцидента никто не пострадал. В Росприроднадзоре уточнили, что предельно допустимая концентрация загрязнений в местных реках была превышена в десятки раз. На территории края ввели режим ЧС федерального уровня на фоне инцидента.

Напомним, в пятницу, 29 мая, на ТЭЦ-3 в Норильске в результате повреждения резервуара произошла утечка около 21 тысячи кубометров дизтоплива. По предварительным данным, к аварии привело потепление в условиях вечной мерзлоты, из-за которого сдвинулись опоры под топливными цистернами.

Ранее сообщалось, что в Норильск прилетел губернатор Красноярского края Александр Усс. Он осмотрит поврежденный резервуар на ТЭЦ-3 и совершит облет территории разлива топлива. Также Усс проведет совещание с министром МЧС РФ Евгением Зиничевым и главой Росприроднадзора Светланой Радионовой.