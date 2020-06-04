В Китае мужчина с ножом напал на учеников начальной школы

Мужчина с ножом напал на учеников и сотрудников начальной школы в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая. В результате инцидента ранения, по меньшей мере, получили 40 человек.

Как пишет РИА Новости, ссылаясь на правительство уезда Цанъу городского округа Учжоу, нападение произошло около 8.30 в четверг в одной из начальных школ города. Отмечается, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Это директор учебного заведения, охранник и один ребенок.

Нападавшего удалось задержать. Им оказался 50-летний мужчина по фамилии Ли. Сейчас полиция устанавливает, что толкнуло его на совершение этого преступления.