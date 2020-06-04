Убытие новосибирских спасателей в Норильск показали на видео

Главное управление МЧС России показало видео убытия новосибирских спасателей в город Норильск из аэропорта Толмачево. Сотрудники экстренной службы будут оказывать помощь по устранению последствий розлива нефтепродуктов.

По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Новосибирской области, спасатели доставят в Норильск палаточный городок, также при себе у них имеются необходимые средства жизнеобеспечения на 10 суток и транспортные средства, в том числе и лодки.

В пятницу, 29 мая, на ТЭЦ-3 в Норильске в результате повреждения резервуара произошла утечка около 21 тысячи кубометров дизтоплива. По предварительным данным, к аварии привело потепление в условиях вечной мерзлоты, из-за которого сдвинулись опоры под топливными цистернами.

Прокуратура Красноярского края сообщила, что площадь загрязнения в Норильске после разлива дизтоплива составила 180 тысяч квадратных метров.

В Росприроднадзоре уточнили, что предельно допустимая концентрация загрязнений в местных реках была превышена в десятки раз. На территории края ввели режим ЧС федерального уровня на фоне инцидента.